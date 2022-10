VfB: Wimmer möchte Cheftrainer werden

Michael Wimmer strebt eine Festanstellung als Cheftrainer beim VfB Stuttgart an. „Es gibt hier die Chance, Cheftrainer zu werden. Wenn es dann so ist, dann freue ich mich“, so der 42-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr, zitiert via ‚Sportbuzzer‘).

Wimmer war bei den Schwaben als Co-Trainer unter Pellegrino Matarazzo tätig und ist nun bis zur WM-Pause Interimscoach. Sportdirektor Sven Mislintat bestätigte jüngst, dass Wimmer ein Kandidat für das permanente Cheftrainer-Amt ist.