Thiam: „Netz-Fall lässt sich nicht vermeiden“

Pablo Thiam, Leiter der Nachwuchsabteilung von Hertha BSC, will nicht ausschließen, dass die Berliner auch in Zukunft Toptalente an größere Klubs verlieren. „Ein Luca Netz beispielsweise hatte hier einen Trainer, der auf ihn gesetzt hat und hätte seinen Weg hier gehen können. Aber er hat sich dafür entschieden, mehr Geld zu verdienen. Das sind rein wirtschaftliche Entscheidungen. Ein Fall wie bei Luca Netz lässt sich auch in Zukunft nicht vermeiden“, sagt der Ex-Profi im Gespräch mit dem ‚Sportbuzzer‘.

Für zwei Millionen Euro wechselte Netz (18) im vergangenen Sommer zu Borussia Mönchengladbach. Der gebürtige Berliner hatte zuvor zehn Jahre lang das Nachwuchssystem der Alten Dame durchlaufen. „Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, und das ist auch ein Verdienst der Akademie, dass Hertha dafür viel Geld kassiert hat“, so Thiam weiter, „natürlich sollte das oberste Ziel sein, dass die Jungs mal im Olympiastadion spielen. Aber das Fußball-Geschäft ist eben auch ein Geschäft. Irgendwann muss man dann Abwägungen treffen.“