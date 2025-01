Bericht: Krauß kurz vor Bundesliga-Rückkehr

Tom Krauß kehrt wohl zeitnah in die Bundesliga zurück. Das ‚VfL-Magazin‘ berichtet, dass ein Wechsel des ehemaligen DFB-Juniorennationalspielers zum VfL Bochum „unmittelbar vor dem Abschluss“ steht.

Krauß steht noch bis 2027 bei Mainz 05 unter Vertrag. Von dort war er in der Hinrunde an den englischen Zweitligisten Luton Town verliehen. Dieses Geschäft wird nun abgebrochen und der Mittelfeldspieler auf Leihbasis nach Bochum weitergereicht.

Krauß verfügt trotz seiner erst 23 Jahre schon über reichlich Erfahrung im Abstiegskampf. So gehörte er zur Mannschaft von Schalke 04, die am letzten Spieltag der Saison 2022/23 den Gang in Liga zwei antreten musste. Ein Jahr später gelang ihm mit Mainz dann aber der Klassenerhalt. Auch mit Luton steckt er mitten im Abstiegskampf.