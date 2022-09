BVB: Terzic hofft auf Offensiv-Trio

Edin Terzic ist noch nicht sicher, ob er beim kommenden Spieltag gegen RB Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr) auf Donyell Malen und Karim Adeyemi zurückgreifen kann. „Donyell und Karim sind dabei, ihr Pensum jeden Tag zu steigern. Sie werden Teile mitmachen, wir müssen abwarten, wie sie darauf reagieren. Da müssen wir abwarten und kurzfristig entscheiden. Da geht es – ähnlich wie bei Thorgan – nur um Tage“, erklärte der Cheftrainer von Borussia Dortmund auf der heutigen Pressekonferenz.

Bei Hazard, der in der Anfangsphase der Champions League-Partie gegen den FC Kopenhagen (3:0) verletzt das Feld verlassen musste, besteht noch eine kleine Resthoffnung. „Die Untersuchungen bei ihm waren jetzt nicht so, dass es was Großes ist“, so Terzic. Die Einsatzchancen für das kommende Spiel sind aber höchstens minimal: „Das wird für Samstag eng, danach kann er aber wieder zu uns stoßen.“