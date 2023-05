Al Hilal-Präsident über Messi-Gerüchte

Fahd bin Nafel, Präsident des saudi-arabischen Klubs Al Hilal, will sich an Spekulationen um eine Verpflichtung von Lionel Messi nicht beteiligen. „Fragen Sie mich nicht nach Messi“, so der Funktionär laut der französischen Nachrichtenagentur ‚AFP‘ nach dem gestrigen Finale im saudi-arabischen Pokal, „ich werde Ihnen nichts sagen. Wenn es etwas zu verkünden gibt, werden Sie es von unserer Pressestelle erfahren.“

Und weiter: „Die Gruppe ist für mich wichtiger als ein Einzelspieler.“ Die ‚AFP‘ war es auch, die bereits vermeldete, dass sich Messi mit Al Hilal einig ist. Der Vater des argentinischen Superstars dementierte dies aber kurz darauf.

