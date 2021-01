Rennes reagiert auf Boëtius-Gerücht

Bei Stade Rennes weiß man vom kolportierten Interesse an Jean-Paul Boëtius vom FSV Mainz 05 nichts. „Wir sind nicht auf der Suche nach einem Spieler. Und wenn wir nicht auf der Suche sind, werden wir sicher keinen unter Vertrag nehmen. Es wird keinen Zugang im Wintertransferfenster geben“, zitiert die regionale Tageszeitung ‚Ouest-France‘ Rennes-Präsident Nicolas Holveck.

Der Tabellenfünfte der Ligue 1 strebt eher eine Verkleinerung des Mannschaftskaders an, in dem derzeit 27 Profis stehen. Die ‚Bild‘ hatte am gestrigen Montag berichtet, dass Boëtius mit dem Klub aus der Bretagne in Verhandlungen steht. Der 26-Jährige soll wie Mannschaftskollege Pierre Kunde Malong (25) für einen vorzeitigen Abschied vom abstiegsbedrohten Bundesligisten infrage kommen.