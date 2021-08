BVB: Der komplizierte Dalot-Deal

Am liebsten würde Borussia Dortmund Diogo Dalot wohl als Leihspieler mit Kaufoption an Bord holen. So hätte man eine qualitativ hochwertige und gleichzeitig günstige Verstärkung für die Rechtsverteidiger-Position. Und im nächsten Sommer könnte man entscheiden, ob der Portugiese bleiben soll.

Das Problem: Manchester United hat andere Vorstellungen. Zuletzt war von einer Leihgebühr in Höhe von rund sechs Millionen Euro die Rede. Dem Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano zufolge drängt United aber sogar auf einen Verkauf von Dalot. Als Alternative soll nur eine Leihe mit Kaufpflicht infrage kommen.

Die Engländer wollen es offenbar vermeiden, dass der 22-Jährige auch im nächsten Sommer nach einer Leihe mit einem Jahr weniger Vertragslaufzeit wieder auf der Matte steht. In Dortmund muss man sich wohl entscheiden, wie groß die Überzeugung in Dalots Fähigkeiten ist – und nachrechnen, ob das Budget reicht, um Uniteds Wünsche zu erfüllen. Auch der AC Mailand und der FC Bayern sollen die Personalie noch im Auge haben.