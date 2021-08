BVB: Teure Leihgebühr für Dalot

Borussia Dortmund müsste tief in die Tasche greifen für die Leihe von Diogo Dalot. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, verlangt Manchester United eine Gebühr von umgerechnet knapp sechs Millionen Euro für den portugiesischen Rechtsverteidiger. Der BVB soll bereits ein Angebot abgegeben haben, dessen Höhe nicht bekannt ist.

Voraussetzung für einen Abgang des 22-Jährigen wäre wohl, dass United noch Ersatz findet. Kieran Trippier (30) von Atletico Madrid ist seit längerem ein Thema am Old Trafford. Eine Einigung mit dem spanischen Meister ist aber nicht in greifbarer Nähe, da unterschiedliche Meinungen zum Marktwert vorherrschen. Bei Dalot sollen auch der AC Mailand und der FC Bayern angeklopft haben.