Nagelsmann übernimmt den FC Bayern

Julian Nagelsmann übernimmt zur Saison 2021/22 das Traineramt beim FC Bayern. Wie der Rekordmeister mitteilt, kommt der 33-Jährige von Konkurrent RB Leipzig und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Das Jahresgehalt beträgt Medienberichten zufolge acht Millionen Euro. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach bis zu 25 Millionen Euro nach Sachsen.

Damit ist Nagelsmann der teuerste Trainer aller Zeiten. 2019 war er von der TSG Hoffenheim nach Leipzig gewechselt. Im ersten Jahr führte er RB ins Halbfinale der Champions League, in der laufenden Saison belegt man in der Bundesliga Rang zwei hinter den Bayern.

Nagelsmann bedankt sich bei Leipzig

Nagelsmann sagt auf der RB-Website: „Leipzig ist etwas Besonderes – und dennoch werde ich gehen. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass mich der Trainerposten beim FC Bayern München reizt und ich diesen Job gerne annehmen würde, wenn sich diese vielleicht einmalige Gelegenheit ergeben sollte. Es ist für mich etwas sehr Spezielles, das Traineramt beim FC Bayern zu übernehmen. Ich bedanke mich daher ganz herzlich bei Oliver Mintzlaff und allen Verantwortlichen bei RB Leipzig, dass sie gemeinsam mit dem FC Bayern eine Lösung gefunden haben, mir diesen Wunsch zu ermöglichen.“

In München tritt Nagelsmann das Erbe von Hansi Flick an, dessen Wunsch nach Vertragsauflösung am Saisonende der FCB nun nachkommt. Den Erfolgscoach zieht es aller Voraussicht nach zum DFB. Flick lässt sich zitieren: „Für mich werden die vergangenen zwei Jahre unvergesslich bleiben. Die Emotionen, die Siege, die Titel, aber auch die tägliche Arbeit auf dem Platz hat mir sehr viel Spaß gemacht – es war eine herausragende Zeit. Erfolg hat man nur gemeinsam. Ein Trainer ist nichts ohne sein Team und ich hatte das Glück, hier in München auf fantastische Spieler zu treffen und auf einen Staff und ein Trainerteam das Unglaubliches geleistet hat.“