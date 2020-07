Becker verlängert auf Schalke

Timo Becker hat einen neuen Kontrakt bei Schalke 04 unterschieben. Wie die Königsblauen offiziell vermelden, erhält der Abwehr-Allrounder, zuletzt noch für Schalkes zweite Mannschaft am Ball, einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Becker kam in der abgelaufenen Saison auf zehn Einsätze in der Bundesliga und zwei im DFB-Pokal. Durch den aktuellen Engpass in der Defensive kann S04 die Vielseitigkeit des 23-Jährigen, der auf allen Positionen in der Viererkette einsetzbar ist, gut gebrauchen.