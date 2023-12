Real: Vazquez will bleiben

Lucas Vázquez sieht seine Zukunft bei Real Madrid. „Ich habe immer gesagt, dass Real schon als Kind mein Traum war. Es ist mein zu Hause. Natürlich würde ich gerne verlängern“, gibt der Außenverteidiger auf der heutigen Pressekonferenz vor der anstehenden Champions League-Partie gegen Union Berlin am morgigen Dienstag (21 Uhr) zu verstehen.

Der Vertrag des 32-Jährigen läuft im Sommer aus. Abgesehen von einem Leihgeschäft zu Espanyol Barcelona in der Saison 2014/15 streift sich Vázquez bereits seit 2007 das Trikot der Madrilenen über. In 327 Einsätzen war der spanische Nationalspieler an 92 Treffern für die Königlichen direkt beteiligt (33 Tore, 59 Assists).