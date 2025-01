Freie Bahn für Walker-Deal

Der AC Mailand kann bald Kyle Walker in seinen Reihen begrüßen. Nach der Einigung mit dem 34-jährigen Rechtsverteidiger haben die Lombarden laut der ‚L’Équipe‘ nun auch eine Übereinkunft mit Manchester City getroffen.

Demnach kommt Walker gegen eine Leihgebühr zunächst bis Saisonende nach Mailand. Im Anschluss besteht für Milan dann die Möglichkeit, den englischen Nationalspieler per Option zu kaufen. Die zugehörige Summe soll sich in einem moderaten Rahmen bewegen. In Italien winkt Walker ein Vertrag bis 2027. Schon am morgigen Mittwoch könnte er anreisen.