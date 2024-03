Union verabschiedet „Legende“

Union Berlin trennt sich von einem langjährigen Spieler. Wie der Bundesligist mitteilt, verlässt Jakob Busk den Klub mit Vertragsablauf im Sommer. Der Ersatzkeeper war im Januar 2016 vom FC Kopenhagen gekommen – die Eisernen bezeichnen ihn in ihrer Mitteilung als „Legende“ des Klubs.

Busk blickt auf die Zeit an der Alten Försterei zurück: „Ich hatte sportlich viele Höhen und Tiefen, aber auch das große Glück mit diesem Verein alles erleben zu dürfen. Der Aufstieg in die Bundesliga bis hin zur Teilnahme an der Champions League war unfassbar. Zudem habe ich hier Freunde und eine zweite Familie gefunden.“