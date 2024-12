Bayern-Talent Irankunda fordert Leihe: „Ich muss spielen“

In Australien ist Nestory Irankunda schon ein kleiner Star. Stolz sind sie auf ihr 18-jähriges Talent, das früh bei Adelaide United zum Profi wurde, Nationalspieler ist und im Sommer als Rekordtransfer der Vereinsgeschichte an den großen FC Bayern verkauft wurde.

Dort soll der Offensivspieler behutsam an die erste Mannschaft herangeführt werden – zumindest, wenn es nach den Verantwortlichen beim deutschen Rekordmeister geht. Denn der Spieler selbst zeigte sich jetzt beim Besuch in seiner Heimat Australien ungeduldig. Bei ‚Paramount+‘ sagte Irankunda: „Ich kann nicht nur gegen U23-Mannschaften jede Woche spielen. Ich habe das Gefühl, eine Leihe wäre besser für mich.“

„Hoffentlich habe ich bald einen neuen Klub“

Eine durchaus überraschende Aussage. Fraglich, ob das in dieser Deutlichkeit mit der Vereinsführung der Münchner abgesprochen war, auch wenn Irankunda betont: „Ich will auf Top-Level spielen. Ich habe mit dem Klub und den Trainern darüber gesprochen. Hoffentlich habe ich bald einen Klub.“

Unter Vincent Kompany, den Irankunda als „Legende“ bezeichnet, wartet der Australier noch auf sein Debüt in der ersten Mannschaft. Gegen Shaktar Donetsk in der Champions League (5:1) saß er immerhin auf der Bank, auch wenn ihm ein Einsatz verwehrt blieb.

Spielzeit holt sich Irankunda derzeit noch in der Regionalliga Bayern ab, wo er in 15 Spielen vier Tore und vier Assists beisteuern konnte. In der Youth League gelang ihm ein Treffer.