Chelsea legt Preis für Chukwuemeka fest

Der FC Chelsea möchte mit dem Verkauf von Carney Chukwuemeka umgerechnet gut 48 Millionen Euro einnehmen. Das berichtet ‚BBC Sport‘. Demzufolge bestehen die Blues darauf, dass Interessenten für den zentralen Mittelfeldspieler die in seiner Ausstiegsklausel fest vereinbarte Ablösesumme bezahlen.

Der 21-Jährige war 2022 für 18 Millionen Euro von Aston Villa an die Stamford Bridge gewechselt, spielt unter Coach Enzo Maresca jedoch keine große Rolle. In dieser Saison kam Chukwuemeka lediglich zu fünf Einsätzen in der Conference League und dem englischen Ligapokal. Daher möchte der Spieler den Klub verlassen, der wiederum das üppige Gehalt des Rechtsfußes einsparen möchte.