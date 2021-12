M'gladbach: Koné will Verantwortung übernehmen

Neuzugang Manu Koné traut sich die Rolle eines Führungsspielers bei Borussia Mönchengladbach zu. „In der Zukunft vielleicht. Ich scheue mich nicht davor, Verantwortung zu übernehmen“, erklärt der 20-jährige Franzose im Interview mit dem ‚Sportbuzzer‘. Aktuell habe er aber andere Prioritäten: „Erstmal möchte ich mich bei Borussia und in der Bundesliga mit meinen Qualitäten durchsetzen und etablieren.“

Koné hatte bereits im Januar bei den Fohlen unterschrieben, wurde in der vergangenen Rückrunde aber noch einmal zu seinem Heimatverein FC Toulouse zurückverliehen. Neun Millionen Euro zahlte Gladbach als Ablöse für den Mittelfeldspieler. In der aktuellen Saison stand Koné in elf Pflichtspielen für die Borussia auf dem Platz.