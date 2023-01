Berater gesichtet: Reus nach England?

Das Verhältnis zwischen Marco Reus und den Verantwortlichen von Borussia Dortmund gilt als angespannt. Weil der Kapitän in den Personalplanungen lange vernachlässigt und zappeln gelassen wurde, erwägt er nun einen Abschied zum Saisonende – Berater Dirk Hebel soll er schon mit der Klubsuche beauftragt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da passt es ins Bild, dass der Agent an diesem Wochenende auf der Tribüne des Old Trafford gesichtet wurde. Hebel schaute sich gemeinsam mit seinem englischen Kollegen Darren Freeman vor Ort das Manchester-Derby United gegen City (2:1) an. Entsprechendes Bildmaterial liefert die ‚Daily Mail‘. Anlass genug für das englische Boulevardblatt, Reus bei den Red Devils ins Spiel zu bringen.

Lese-Tipp

Winter-Leihe: Bedient sich der BVB bei United?