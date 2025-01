Sofort-Transfer: BVB reagiert auf Nmecha-Ausfall

Mit einer schweren Bänderverletzung, die er sich am Samstag gegen Werder Bremen (2:2) zugezogen hat, wird Felix Nmecha (24) wochenlang nicht zur Verfügung stehen. Um den Ausfall des zentralen Mittelfeldspielers aufzufangen, holt Borussia Dortmund jetzt Salih Özcan (27) zurück.

Wie ‚Bild‘ und ‚Sport Bild‘ vermelden, fehlen nur noch die Unterschriften – alle involvierten Parteien seien sich über den Deal einig. Özcan ist seit Sommer und eigentlich noch bis zum Saisonende an den VfL Wolfsburg verliehen.

Update (12:25 Uhr): Auf Nachfrage erklärte Interimstrainer Mike Tullberg auf der heutigen Pressekonferenz: „Ich kann bestätigen, dass wir planen, ihn zurückzuholen. Final ist es aber noch nicht. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“

In der Autostadt kommt der türkische Nationalspieler aber kaum noch zum Zug, im neuen Jahr ist er gänzlich ohne Einsatzminute. Gerüchte um einen Leihabbruch machten schon länger die Runde, der Nmecha-Ausfall hat diesen nun forciert.

Frisches Budget für einen neuen Mittelfeldspieler sei in Dortmund in diesem Winter nicht eingeplant gewesen. Dieses soll stattdessen noch in einen neuen Flügelspieler und einen Abwehrspieler fließen.