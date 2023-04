Schalke: Gute Chancen auf Churlinov-Rückkehr – Kampf um Jenz angekündigt

Ist eine Rückkehr von Darko Churlinov (22) zum FC Schalke 04 fortgeschrittener als angenommen? Die ‚WAZ‘ berichtet, dass der Nordmazedoniener in der kommenden Spielzeit „wohl“ erneut das Königsblaue-Trikot tragen wird. Ob es sich um eine Leihe oder einen festen Transfer handelt, bleibt offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Angesichts seines bis 2026 datierten Vertrags beim FC Burnley scheint ein Geschäft auf Leihbasis realistischer. Bereits Anfang März berichtete die Regionalzeitung, dass mit Burnley Gespräche über einen Sommer-Wechsel des Rechtsfußes laufen. Schon in der Spielzeit 2021/22 hatte Churlinov in der VELTINS-Arena gespielt und gewann mit S04 die Zweitliga-Meisterschaft.

Lese-Tipp

Liverpool: Milner vor Abgang?

Bleibt Jenz auch bei Abstieg?

Auch Moritz Jenz spielt in den Gedankengängen der Knappen eine entscheidende Rolle. Die Schalker möchten den Innenverteidiger um jeden Preis halten, wie der Vorstandsvorsitzende Bernd Schröder verrät: „Wir werden alle Optionen prüfen, um Moritz zu halten – am liebsten mit dem Klassenerhalt, denn für diesen Fall ist bereits alles geklärt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Kontrakt des 23-Jährigen befindet sich eine Kaufpflicht, die allerdings nur dann greift, wenn Schalke in der ersten Liga bleibt. In diesem Fall wäre Jenz laut der ‚Sport Bild‘ für vier weitere Jahre an den Revierklub gebunden und würde die Gelsenkirchener eine Ablösesumme in Höhe von vier Millionen Euro kosten.

Bei einem Abstieg müssten die Schalker die Ablöse frei verhandeln und Jenz von einem Verbleib überzeugen. Probieren würde man es, die Erfolgsaussichten sind laut ‚WAZ‘ aber eher gering.