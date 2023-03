Gespräche laufen: Aufstiegsheld zurück zu Schalke?

Der Wechsel auf die Insel hat sich bislang nicht ausgezahlt für Darko Churlinov. Für den Premier League-Absteiger FC Burnley ist der Angreifer aus Nordmazedonien in diesem Kalenderjahr nur noch im FA Cup aufgelaufen. Trainer Vincent Kompany, der schon vor der Winterpause mit Einwechslungen geizte, scheint keine echte Verwendung mehr für den 22-Jährigen zu haben.

Das hat natürlich auch der FC Schalke mitbekommen, Churlinovs Leihklub in der vergangenen Spielzeit. Der Rechtsfuß steuert zwei Tore und sechs Vorlagen zum Aufstieg der Königblauen 2022 bei. Gerne hätte Schalke Churlinov langfristig vom VfB Stuttgart verpflichtet, letztlich scheiterte ein permanenter Transfer aber an den Forderungen der Schwaben. So ging es stattdessen nach England.

Zwei Mitbewerber

Laut ‚WAZ‘ unternehmen die Knappen nun einen neuen Anlauf. Der Regionalzeitung zufolge laufen bereits Gespräche mit Burnley über einen Sommer-Transfer. Eine weitere Leihe erscheine angesichts der wirtschaftlichen Möglichkeiten der Gelsenkirchener realistischer als ein fester Transfer, immerhin müsste Churlinov aus einem bis 2026 datierten Vertrag herausgekauft werden.

Neben S04 sind laut ‚Sky‘ aber auch zwei weitere, namentlich nicht bekannte Vereine in der Verlosung. Dass Churlinov seine beste Karrierephase im Revier verlebte und eine vertraute Umgebung vorfinden würde, kann dem abstiegsbedrohten Bundesligisten allerdings Hoffnung machen. Der Spieler selbst habe sich für eine Rückkehr zu den Knappen starkgemacht.