Italien ruft: Perisic kommt auf den Markt

Ivan Perisic bricht seine Zelte in seiner kroatischen Heimat nach einem halben Jahr schon wieder ab. Hajduk Split gibt die Vertragsauflösung mit dem 134-fachen Nationalspieler offiziell bekannt. Am gestrigen Freitagabend habe man die Entscheidung einvernehmlich getroffen.

Perisic wurde erst vor wenigen Wochen von Split fest an Bord geholt, nachdem er die Rückrunde bereits von Tottenham Hotspur ausgeliehen worden war. Nun liebäugelt der 25-jährige Offensivspieler mit einer Rückkehr in eine europäische Topliga. Vor allem Como 1907 und der AC Monza aus der Serie A sollen Interesse an einer Zusammenarbeit bekunden.