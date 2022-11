Neymar-Diagnose: Schlechte Nachrichten für Brasilien

Brasilien hat den WM-Auftaktsieg gegen Serbien (2:0) am gestrigen Donnerstag teuer bezahlt. Wie ‚Globo Esporte‘ vermeldet, werden Superstar Neymar und Rechtsverteidiger Danilo aufgrund ihrer erlittenen Blessuren in der Gruppenphase nicht mehr zum Einsatz kommen.

Beide haben Verletzungen am Knöchel davongetragen. Teamarzt Rodrigo Lasmar erläutert: „Die Untersuchungen haben eine Außenbandverletzung am rechten Knöchel von Neymar sowie ein kleines Knochenödem ergeben. Und eine Innenbandverletzung am linken Knöchel von Danilo.“

Dani Alves steht bereit

Die Spieler seien „noch in Behandlung. Es ist sehr wichtig, dass wir viel Ruhe und Gelassenheit haben. Die Bewertung wird täglich erfolgen, damit wir über Informationen verfügen und auf dieser Grundlage die besten Entscheidungen treffen können.“

Schon jetzt steht laut Lasmar fest, dass ein Einsatz gegen die Schweiz am Montag ausgeschlossen ist: „Wir können […] sagen, dass uns beide Spieler für das nächste Spiel fehlen werden.“ Auch für die Partie gegen Kamerun am kommenden Freitag wird es wohl eng.

Danilos Platz auf der rechten Abwehrseite könnte nun Altmeister Dani Alves einnehmen. Der 39-Jährige blickt auf 125 Länderspiele zurück – aber auch Real-Innenverteidiger Éder Militão ist eine Option. In der Offensive bieten sich Trainer Tite ohnehin zahlreiche hochkarätige Alternativen.