Brasilien zahlt Ancelotti Rekordgehalt

Für Carlo Ancelotti wird sich der Wechsel auf die Trainerbank der brasilianischen Nationalmannschaft auch finanziell lohnen. Wie unter anderem die brasilianische Tageszeitung ‚Folha de S. Paulo‘ berichtet, streicht der Italiener am Zuckerhut umgerechnet rund zehn Millionen Euro pro Jahr ein und demnach in etwa genau so viel wie aktuell bei Real Madrid.

Für den brasilianischen Fußballverband CBF eine historische Summe. Vorherige Trainer wie Tite, Fernando Diniz oder Dorival Júnior kassierten in etwa die Hälfte. Und auch international ist das Gehalt bemerkenswert. Laut der ‚as‘ führt aktuell England-Coach Thomas Tuchel das Ranking der bestbezahlten Nationaltrainer mit einem Gehalt von sechs Millionen Euro an. Dahinter soll Bundestrainer Julian Nagelsmann mit einem Salär von 4,8 Millionen Euro rangieren.