Neuer Sechser für St. Pauli?

Der FC St. Pauli hat den Klassenerhalt sicher und darf die Planungen für die kommende Spielzeit vorantreiben. Um den Kader qualitativ zu verbessern und sich langfristig in der Bundesliga zu etablieren, schauen sich die Verantwortlichen vor allem in kleineren Ligen um, die Schnäppchen versprechen. Ein neuer Spieler könnte aus Schottland kommen.

Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ gehört Nectarios Triantis zu den Kandidaten für einen Sommertransfer beim Hamburger Verein. Ein potenzieller Deal befinde sich zwar noch in der Frühphase, die Scouts des Bundesligisten haben aber schon reichlich Informationen zum 1,91 Meter großen Defensivallrounder eingeholt. In der bald endenden Saison war Triantis vom AFC Sunderland an den Hibernian FC verliehen.

In Sunderland steht der Rechtsfuß bis 2027 unter Vertrag. Dementsprechend müsste St. Pauli eine adäquate Ablöse auf den Tisch legen, um den australischen Nationalspieler zu verpflichten. Als einer von vier Nominierten für die Auszeichnung des Spielers des Jahres in der Premiership ist Triantis prädestiniert für den nächsten Karriereschritt. Möglicherweise erfolgt dieser bei seinen Landsleuten Jackson Irvine (32) und Connor Metcalfe (25) im Norden Deutschlands.