St. Paulis Leistungsträger vor dem Absprung?

Beim FC St. Pauli stehen einige Spieler vor einer unsicheren Zukunft. Neben Johannes Eggestein (27) und Carlo Boukhalfa (26), deren Verträge am Saisonende auslaufen, ist dem ‚kicker‘ zufolge auch noch unklar, wie es etwa mit den Leistungsträgern um Philipp Treu (24) und Eric Smith (28) weitergeht. Die beiden besitzen zwar noch gültige Verträge, haben sich aber ins Blickfeld anderer Vereine gespielt.

„Heute können wir auch nicht sagen, ob wir nicht vielleicht einen Spieler verlieren. So ehrlich müssen wir sein“, ließ Sportchef Andreas Bornemann erst Anfang dieser Woche gegenüber der ‚Hamburger Morgenpost‘ verlauten. Offen ist auch noch, wie es mit den Leihspielern Siebe Van der Heyden (26), Noah Weißhaupt (23) und James Sands (24) über den Sommer hinaus weitergeht. Dagegen steht in Australier Noah Botic (23) von Western United immerhin bereits ein möglicher Neuzugang in den Startlöchern.