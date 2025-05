St. Pauli-Abgänge „einfach die Realität“

Beim FC St. Pauli wird es angesichts eines voraussichtlich weiteren Jahres in der Bundesliga wohl dennoch keine großen Sprünge bei den Transferausgaben geben. Laut Sportchef Andreas Bornemann werden die Hamburger „irgendwie versuchen müssen, uns weiterzuentwickeln und zu verbessern in irgendeiner Art, entweder als Gruppe weiterzuwachsen oder vielleicht durch den ein oder anderen Zugang“, wie er im Gespräch mit der ‚Hamburger Morgenpost‘ darlegt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grundsätzlich sei der fast gesicherte Klassenerhalt laut Bornemann „einfach eine herausragende Leistung“. Inwiefern einige Leistungsträger den Klub im Anschluss an die Saison möglicherweise verlassen, ist noch vollkommen offen. „Heute können wir auch nicht sagen, ob wir nicht vielleicht einen Spieler verlieren. So ehrlich müssen wir sein“, gesteht Bornemann ein, „das ist einfach die Realität, dass Leute, die bei uns sind – ob sie Trainer sind oder Spieler sind – einfach mal den Kopf rausstecken.“ Auch Coach Alexander Blessin hat bei anderen Vereinen Interesse geweckt, fühlt sich am Millerntor aber grundsätzlich wohl.