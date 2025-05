Bayern mit Dier zur Klub-WM

Der FC Bayern wird die Klub-WM in jedem Fall mit Eric Dier beginnen. Das bestätigte Sportvorstand Max Eberl auf der Presskonferenz vor der Partie am Samstag (15:30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim: „Er hat bis zum 30. Juni bei uns Vertrag. So lange möchten wir auch jeden Spieler bei uns haben, um die Klub-WM bestmöglich zu spielen.“ Im Anschluss wechselt der 31-Jährige zur AS Monaco, wo er fürstlich verdienen wird.

Möglich ist aber auch, dass Dier die zwischen dem 15. Juni und dem 13. Juli stattfindende Klub-WM komplett spielt, darüber werde Eberl noch mit ihm beraten. Der neue Vertrag im Fürstentum beginnt am 1. Juli, also müsste auch Monaco einverstanden sein. Fest steht aber, dass Dier am Samstag nicht zum letzten Mal im Bayern-Trikot spielen wird.