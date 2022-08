Bayerns Transferplanung noch nicht abgeschlossen?

Beim FC Bayern könnte sich in Sachen Neuzugängen noch etwas tun im laufenden Transferfenster. Vor dem gestrigen Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt (6:1) sagte Oliver Kahn: „Im Großen und Ganzen sind wir durch,“ ein Hintertürchen lässt der Vorstandsboss aber einen Spalt weit offen, „das Transferfenster ist noch bis Ende August offen.“

Mit den Münchnern hat der ehemalige Weltklasse-Torwart große Pläne, was sich auch in der offensiven Transferpolitik widerspiegelt: „Unser Ziel ist es immer, ganz vorne in Europa mithalten zu können. Es ist ein ständiger Prozess, die Mannschaft Jahr für Jahr zu verstärken. Wir holen immer wieder junge Spieler mit viel Talent, wie einen Ryan Gravenberch (20) oder Mathys Tel (17). Diesen Spielern muss man die notwendige Zeit zur Entwicklung geben.“