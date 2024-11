Arsenal jagt Palmeiras-Juwel Luighi

Der FC Arsenal hat ein Auge auf das 18-jährige Sturmtalent Luighi von SE Palmeiras geworfen. Wie die das brasilianische Portal ‚Nosso Palmeiras‘ berichtet, hat neben den Gunners auch der FC Southampton die Fühler nach dem jungen Stürmer ausgestreckt. Mit gerade einmal 18 Jahren habe Luighi bereits das Interesse mehrerer europäischer Klubs geweckt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sein Klub Palmeiras ist allerdings noch nicht bereit, eines seiner größten Talente so schnell ziehen zu lassen. Darum hat man bei der jüngsten Vertragsverlängerung im Juli eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro in dem bis 2028 datierten Arbeitsvertrag verankert. In São Paulo rechnet man für die nächste Saison fest mit dem Verbleib des Eigengewächses. Erst vor drei Monaten gab Luighi sein Profi-Debüt für Palmeiras in der brasilianischen Série A.