Leipzig will mit Tedesco verlängern

Domenico Tedesco winkt eine Verlängerung seines bis 2023 datierten Vertrags bei RB Leipzig. Vorstandschef Oliver Mintzlaff hat dem Cheftrainer laut ‚Sport Bild‘ bereits signalisiert, dass RB eine langfristige Zusammenarbeit anstrebt. Verhandlungen sollen aber erst im Anschluss an die Saison geführt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mintzlaff sagt: „Wir sind in einem guten und regelmäßigen Austausch und werden nach der Saison über die neue Spielzeit und Zukunft sprechen. Jetzt liegt der Fokus aller Beteiligten voll auf dem Erreichen unserer Ziele.“ Tedesco übernahm im Dezember in Leipzig. Mit RB steht der 36-Jährige auf Platz vier in der Liga, im Europa League-Halbfinale und im Endspiel um den DFB-Pokal.