Gute Nachrichten für Leipzig: Haidara zurück im Training

RB Leipzig kann schon bald wieder auf Amadou Haidara zurückgreifen. Wie der Bundesligist mitteilt, konnte der Mittelfeldspieler am heutigen Donnerstag wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Haidara hatte in einem Vorbereitungsspiel gegen UD Las Palmas (3:0) im Juli einen Muskelbündelriss in der Wade erlitten und fällt seitdem aus.

Der 25-Jährige gehörte in der vergangenen Saison zum erweiterten Stammpersonal und stand vor allem zum Saisonende häufig in der Startelf. Ein Wechsel in die Premier League war beim Malier in der Vergangenheit immer mal wieder ein Thema. Der FC Liverpool, Manchester United sowie Brighton & Hove Albion galten als Interessenten.