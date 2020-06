Erster Neuzugang für Bielefeld

Arminia Bielefeld nimmt die Transferaktivitäten für die Bundesliga-Saison 2020/21 auf. Wie die Ostwestfalen offiziell mitteilen, wechselt Jacob Laursen auf die Alm. Der 25-jährige Linksverteidiger kommt ablösefrei aus seiner Heimat Dänemark von Odense BK. Bei der Arminia erhält er einen Vertrag bis 2023.

Laursen spielte bis zur U20 in sämtlichen dänischen Junioren-Auswahlmannschaften, der Sprung zum A-Nationalspieler blieb bis dato allerdings aus. Er wurde in Odense ausgebildet, ehe Juventus Turin 2012 sein Talent entdeckte und ihn in die Nachwuchsabteilung lotste. Nach nur einem Jahr kehrte Laursen zu seinem Heimatverein zurück, zunächst ein Jahr auf Leihbasis, dann dauerhaft. Nun folgt der große Schritt in die Bundesliga.