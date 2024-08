Neuzugang im Anflug: So plant Hoffenheim mit Yardimci

Die TSG Hoffenheim steht kurz vor dem Transfer von Erencan Yardimci, plant aber fürs erste wohl ohne den Angreifer. Nach Informationen von ‚Sky‘ wird der 22-jährige Türke unmittelbar nach Österreich zu Sturm Graz verliehen. Dort könnte der 1,88-Rechtsfuß sogar in der Champions League zum Einsatz kommen.

Die Dienste des designierten Neuzugangs lässt sich die TSG Berichten zufolge rund vier Millionen Euro kosten. Süper Lig-Vertreter Eyüpspor wird ein Jahr vor Vertragsende entsprechend noch mit einer netten Finanzspritze entschädigt. Während Yardimci vorerst andernorts untergebracht wird, arbeitet man in Sinsheim auch an einer Sofortverstärkung: Assane Diao (18/Betis Sevilla) könnte noch am morgigen Deadline Day den Weg zum Bundesligisten finden, ‚Sky‘ zufolge sind nur noch Details mit der Spielerseite zu klären.