Medien: Klopp sagt „ja“ zum DFB

Jürgen Klopp hat sich dem Bundestrainer-Job gedanklich offenbar sehr stark angenähert. Der ‚Daily Mirror‘ berichtet am heutigen Sonntag mit Verweis auf exklusive Informationen, dass der 53-Jährige „ja“ sagen würde, sollte der DFB anfragen. Steven Gerrard würde in diesem Fall beim FC Liverpool auf ihn folgen, so das britische Boulevardblatt.

Über den genauen Zeitpunkt kann der ‚Daily Mirror‘ allerdings nur spekulieren. Joachim Löws Vertrag läuft eigentlich noch bis 2022, eine Ablösung wäre jedoch je nach Verlauf der EM im Sommer denkbar. Sollte der Bundestrainer-Posten dann vakant sein, würde es Klopp „schwierig finden zu widerstehen“, heißt es in dem Bericht.

FT-Meinung