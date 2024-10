Pogba lehnt absurdes Angebot ab

Paul Pogba hat in den Wochen vor der Reduzierung seiner vierjährigen Dopingsperre auf 18 Monate ein kurioses Angebot abgelehnt. Wie ‚France Football‘ berichtet, hatte der russische Klub Broke Boys FC dem 31-jährigen Franzosen ein Angebot gemacht. Der Verein nimmt an der Media Football League teil, einem russischen Fußballwettbewerb für Medienteams, bei dem Prominente und Influencer mitspielen.

Das Pogba-Lager lehnte jedoch dankend ab. Der Weltmeister von 2018 will nach Ablauf seiner Sperre in rund fünf Monaten wieder ganz oben angreifen. Bei seinem derzeitigen Klub Juventus Turin wird er den bis 2026 gültigen Vertrag aller Voraussicht nach nicht erfüllen. Die Bianconeri arbeiten an einer Vertragsauflösung mit dem Großverdiener. Ein mögliches Zeil für Pogba wäre die MLS. Seit der Bekanntgabe seiner Sperre hielt sich der Rechtsfuß oft in den USA auf, um sich fitzuhalten.