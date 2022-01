Werder: Neuzugänge unter zwei Bedingungen

Der SV Werder Bremen will auf dem Winter-Transfermarkt nur aktiv werden, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. „Er muss uns besser machen und finanziell muss es passen. Die Corona-Entwicklung ist da nicht ganz so förderlich“, beschreibt Frank Baumann laut ‚Bild‘ die Anforderungen für einen potenziellen Neuzugang.

Leistungsträger will der Tabellensiebte der zweiten Liga unterdessen nicht ziehen lassen. Baumann sagt: „Bei den jungen Spielern kann was passieren. Aber ansonsten gehe ich nicht davon aus, dass in den nächsten Wochen sehr viel passieren wird.“ Dennoch wolle man an der Weser „auf alles vorbereitet sein“.