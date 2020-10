Paderborn schnappt sich Terrazzino

Der SC Paderborn nimmt Marco Terrazzino unter Vertrag. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, unterzeichnet der zuletzt vereinslose Linksaußen einen Kontrakt bis zum Saisonende.

„Marco verfügt über viel Erfahrung, die wir in unserer jungen Mannschaft gut gebrauchen können. Er hat in den Trainingseinheiten und im Testspiel gegen den FC Schalke 04 gezeigt, dass er die Kreativität in unserem Offensivspiel erhöhen kann. Mit ihm haben wir eine wertvolle Alternative für unseren Angriff gewonnen“, erläutert Sportchef Fabian Wohlgemuth die Verpflichtung.

In der abgelaufenen Rückrunde lief Terrazzino leihweise für die SG Dynamo Dresden auf, der 29-Jährige Rechtsfuß konnte den Abstieg der Sachsen in Liga drei jedoch nicht verhindern. Insgesamt bringt der Offensivspieler einen Erfahrungsschatz von 110 Bundesliga- sowie 73 Zweitligapartien mit.