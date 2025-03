BVB: Adeyemi lässt Zukunft offen

Karim Adeyemi will sich nicht darauf festnageln lassen, auch in der kommenden Saison in schwarz-gelb aufzulaufen. „Was in der Zukunft passiert, weiß man nie“, sagte Borussia Dortmunds Offensivspieler nach dem gestrigen 2:0-Sieg beim FC St. Pauli, betonte aber auch, er fühle sich wohl beim BVB. Im Winter stand ein Wechsel zur SSC Neapel kurz bevor. Die Vereine waren sich über eine Ablöse von über 50 Millionen Euro einig, Adeyemi legte jedoch sein Veto ein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vertraglich gebunden ist der vierfache Nationalspieler noch bis 2027. Gegen St. Pauli erzielte Adeyemi sein drittes Ligator in dieser Saison. Der 23-Jährige erklärt: „In den letzten Spielen habe ich Selbstbewusstsein gekriegt. Sie waren ganz okay, aber da geht noch mehr. Ich baue darauf auf.“