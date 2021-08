Rolfes beschreibt Bayers Personalpolitik

Bayer Leverkusen will beim Aufbau seiner Mannschaft nicht nur auf Transfers setzen. „Der Auftrag von Bayer Leverkusen ist es, junge Spieler zu entwickeln“, sagte Sportdirektor Simon Rolfes im ‚Sport1-Doppelpass‘. Teure Einkäufe gestandener Profis seien entsprechend nur ein Strang der Leverkusener Personalpolitik.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Ex-Profi gibt auch zu bedenken: „Wenn Spieler auf dem Sprung in die Weltklasse sind, müssen wir sie nach wie vor abgeben.“ So war es im vergangenen Jahr bei Kai Havertz (22), der für eine Ablöse von 85 Millionen Euro zum FC Chelsea gewechselt ist. In diesem Jahr haben die Leverkusener über 30 Millionen Euro mit dem Transfer von Leon Bailey (24) zu Aston Villa verdient.