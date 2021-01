Bayern: Flick verteidigt Costa | Salihamidzic offen für Winter-Abgänge

Der FC Bayern kassierte beim gestrigen 2:3 gegen Borussia Mönchengladbach die zweite Saisonniederlage – und das trotz früher 2:0-Führung. Neuzugang Douglas Costa, der für Kingsley Coman in die Startelf rutschte, erwischte mal wieder einen schwarzen Tag (FT-Note: 5,5.) Bisher kommt der trickreiche Brasilianer nicht so richtig in Fahrt beim deutschen Rekordmeister.

Dennoch nahm Cheftrainer Hansi Flick den 30-Jährigen im Anschluss an die Partie in Schutz: „Douglas hat seine Sache so weit gut gemacht.“ Er habe „in der Defensive mitgearbeitet und in der Offensive auch das eine oder andere versucht“. Costa sei „auf einem guten Weg.“

Winter-Abgänge möglich

Vor Anpfiff bestätigte Hasan Salihamidzic, Sportvorstand der Münchner, gegenüber ‚DAZN‘, dass man keine Wintertransfers plane: „Selbstverständlich machen wir nichts, weil wir sehr gut besetzt sind, wir haben viele Optionen. Wir sind sehr gut gerüstet.“ Bereits am Donnerstag hatte Flick Neuzugänge im Winter ausgeschlossen.

Die Tür für Abgänge – unter anderem Javi Martínez und Joshua Zirkzee könnten den Triple-Sieger verlassen – ist allerdings offen, wie Salihamidzic einräumt: „Müssen wir mal sehen. Es ist noch lange bis Ende Januar. Wir sind jetzt nicht unter Druck, dass wir jemanden unbedingt abgeben müssen. Einfach abwarten.“