Nani ab Januar zu haben

Nani und Orlando City gehen getrennte Wege. Wie der MLS-Klub in der Nacht auf Samstag mitteilte, verzichtet man darauf, die Option zur Vertragsverlängerung zu ziehen. Somit ist der 35-jährige Europameister von 2016 ab Januar 2022 ablösefrei auf dem Markt.

Nani erlebte die beste Zeit seiner Karriere zwischen 2007 und 2014 bei Manchester United. Es folgten Stationen bei Fenerbahce, dem FC Valencia, Lazio Rom und Sporting Lissabon, ehe er zuletzt knapp drei Jahre in den Staaten verbrachte.

