Gespräche laufen: Drei Klubs wollen Schalkes Flick

Bei Florian Flick deutet sich ein zeitnaher Abschied vom FC Schalke 04 an. Wie ‚Sky‘ berichtet, bekunden drei Klubs aus der zweiten Bundesliga konkretes Interesse am 22-Jährigen. Namentlich führen derzeit der 1. FC Nürnberg, Fortuna Düsseldorf und Arminia Bielefeld Gespräche mit den Königsblauen über einen Wechsel im Winter.

Schalke ist dem Bezahlsender zufolge offen für eine Rückrundenleihe. Ein Verkauf des Sechsers, der auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, ist kein Thema für S04. In Gelsenkirchen hat man Flick noch nicht gänzlich abgeschrieben. Bis 2024 ist der Youngster noch an die Königsblauen gebunden.

Im Aufstiegsjahr 2021/22 gelang dem gebürtigen Mannheimer der Durchbruch bei den Profis. Insgesamt 27 Mal kam Flick zum Einsatz. In der laufenden Saison ist der Rechtsfuß jedoch schon länger nicht mehr gefragt. Sein letztes Pflichtspiel bestritt er im Oktober, insgesamt stehen lediglich 510 Bundesligaminuten zu Buche. Mit Hinblick auf die U21-Europameisterschaft im kommenden Jahr erhofft sich der U-Nationalspieler (bisher ein Einsatz) mehr Spielzeit andernorts.