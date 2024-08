Bayern-Ausbootung: Goretzkas riesige Ansprüche

Leon Goretzkas Degradierung beim FC Bayern wurde am Freitagabend deutlich, als der Mittelfeldspieler trotz Matchfitness nicht für den DFB-Pokalauftakt gegen den SSV Ulm (4:0) nominiert wurde. Längst weiß der 29-Jährige, dass die Münchner nicht mehr mit ihm planen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch gestaltet sich ein Abgang in diesem Sommer bekanntermaßen schwierig. Nicht nur, da Goretzkas Jahresgehalt bei 17 Millionen Euro liegen soll und nur für wenige Klubs darstellbar wäre. Auch die riesigen sportlichen Ansprüche des 57-fachen deutschen Nationalspielers stellen ein Problem dar.

Lese-Tipp

Bericht: Tah erneuert Transfer-Wunsch

Wie ‚Sky‘ berichtet, kommt für Goretzka wenn überhaupt nur ein Wechsel zu einem absoluten Topklub infrage. Genannt werden in diesem Zusammenhang Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Liverpool. Dass sich einer der drei tatsächlich bemühen wird, zeichnet sich aktuell nicht ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse haben laut ‚Sky‘ derweil Klubs aus der MLS signalisiert. Ein Wechsel in die nordamerikanische Fußballrentner-Liga käme in Goretzkas Augen aber zu früh. Und so ist es nach aktueller Sachlage weiterhin die wahrscheinlichste Option, dass der Achter auch über den Deadline Day am 30. August hinaus ein Bayer bleibt. Geringen Einsatzchancen zum Trotz.