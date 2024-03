Gladbach sucht Führungsspieler

Borussia Mönchengladbachs Geschäftsführer Sport Roland Virkus hat die Probleme seiner kriselnden Mannschaft analysiert. In der ‚Sport Bild‘ sagt der 57-Jährige: „Uns fehlt etwas Leadership. Führung ist eine Sache, die entwickelt sich aktuell in unserer Mannschaft. Uns haben in den zurückliegenden zwei Jahren viele Führungsspieler verlassen, es bildet sich gerade eine neue Hierarchie.“

Die Konsequenz lautet daher: „Gut möglich, dass wir dem Kader im Sommer in dieser Hinsicht noch etwas hinzufügen müssen.“ Sprich: Virkus sucht nach Neuzugängen, die Führungsaufgaben innerhalb des Teams übernehmen können.