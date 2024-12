Druck auf Liverpool wächst: Salah knackt nächsten Rekord

Am späten Sonntagabend drehte Mohamed Salah mal wieder auf. Der Superstar des FC Liverpool stand beim 6:3-Auswärtserfolg des FC Liverpool gegen Tottenham Hotspur im Rampenlicht. Zwei Tore, zwei Assists, Man of the Match. Für die Fans der Reds ein gewohntes Bild in den vergangenen Jahren.

Doch dieses Mal hatte Salah einen weiteren Rekord geknackt. Zum ersten Mal sammelte ein Spieler in der Geschichte der Premier League mehr als neun Tore und mehr als neun Assists vor Weihnachten. Bei Salah sind es sogar 15 Treffer und elf Torvorlagen. Ein Ausrufezeichen, das eindeutig beweist: Der 32-Jährige hat seinen Zenit längst nicht überschritten. Und damit sorgt er dafür, dass bei den Liverpool-Bossen die Köpfe rauchen.

Einigung steht aus

Denn es ist weiterhin nicht sicher, dass Salah in der kommenden Saison noch an der Anfield Road aufläuft. Der Vertrag der Klubikone läuft aus. Allerdings näherten sich die beteiligten Parteien zuletzt an. Salah machte ohnehin keinen Hehl daraus, seinen Aufenthalt in Liverpool – gerne langfristig – zu verlängern. Sein Arbeitgeber zögerte jedoch, lenkte dem Vernehmen nach aber ein. Spieler über 30 sollen normalerweise Kurzzeitverträge erhalten. Bei Salah will man aber wohl eine Ausnahme machen.

Von einer endgültigen Einigung oder gar einer Vollzugsmeldung ist man jedoch noch entfernt. Und so hoffen wahrscheinlich noch einige Interessenten, dass der Deal platzt und sich so die Möglichkeit ergeben könnte, Salah im Sommer ablösefrei zu verpflichten. Neben Vereinen aus Saudi-Arabien wurden auch Paris St. Germain immer wieder nachgesagt, die Situation um den ägyptischen Nationalspieler zu beobachten.

Jetzt schon eine Legende

Es bahnt sich jedoch mehr und mehr eine Vertragsverlängerung an. Dann könnte Salah im Trikot von Liverpool weiter auf Rekordjagd gehen. Nach wettbewerbsübergreifend 373 Pflichtspielen stehen 229 Tore und 103 Assists zu Buche. Nur Roger Hunt (271 Tore) und Ian Rush (339 Tore) stehen in der ewigen Torjägerliste vor Salah. Das unterstreicht in welchen Sphären sich der Linksfuß bereits befindet.