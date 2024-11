PSG will Gyökeres – Kolo Muani vor Abflug?

Viktor Gyökeres zerschießt momentan nicht nur die portugiesische Liga, spätestens nach seinem Dreierpack gegen Manchester City in der Champions League (4:1) steht der Schwede auf dem Zettel aller europäischen Top-Klubs. So auch bei Paris St. Germain, das bereits seit längerem Interesse am 26-Jährigen hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, hatte der französische Meister schon im Sommer die Fühler nach Gyökeres ausgestreckt, doch Trainer Luis Enrique blockierte den Transfer. Der Spanier sei der Meinung gewesen, dass PSG mit Gonçalo Ramos und Randal Kolo Muani im Sturmzentrum gut genug aufgestellt wäre.

Aus diesem Grund stellte PSG-Manager Luis Campos die Verhandlungen vorerst wieder ein, hat im Rennen um den Sporting-Star aber noch nicht aufgegeben. Der ‚L’Équipe‘ zufolge ist das Interesse aus Paris nie abgeklungen. Campos habe bereits Termine mit der Vereinsführung von Lissabon vereinbart, zudem stehe er in regelmäßigem Kontakt mit den Beratern von Gyökeres.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie entscheidet Al-Khelaïfi?

Der Kaderplaner sieht auf der Position des Mittelstürmers Nachholbedarf. Der ehemalige Frankfurter Kolo Muani kommt über die Jokerrolle nicht hinaus, Ramos fehlt seit Monaten mit einer Sprunggelenksverletzung. Dennoch beharrt Trainer Luis Enrique laut dem Bericht auf seiner Meinung und will Gyökeres nicht. Das letzte Wort bei PSG hat ohnehin Präsident und Vorstandschef Nasser Al-Khelaïfi, der sich also zwischen den Ansichten seines Managers und seines Trainers entscheiden muss.

Sollte PSG in die Verhandlungen mit Gyökeres, dessen Ausstiegsklausel in Winter bei 100 Millionen Euro liegt, einsteigen, könnte das Folgen für Kolo Muani haben. Wie ‚RMC‘ schreibt, wird ein Abgang des 25-Jährigen schon im Winter vereinsintern nicht mehr ausgeschlossen. Sollte demnach ein Angebot eines zahlungskräftigen Klubs kommen, könnte Kolo Muani den Verein verlassen. Auch von einer Leihe mit Kaufoption ist die Rede.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis es zu der Personalrochade kommen kann, müsste also noch viel passieren. Denn: Noch hat sich Gyökeres selbst nicht entschieden, ob, wann und wohin er wechseln wird.