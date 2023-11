Entwicklung im Blick: Krätzig-Leihe im Winter?

Frans Krätzig ist ein Spätstarter. Körperlich hinkte der Linksfuß seinen Altersgenossen lange hinterher. Insofern ist auch nicht überraschend, dass Krätzig mit 20 Jahren erstmals im Dunstkreis eines Profiteams auftaucht. Überraschend ist allerdings, dass er dies beim FC Bayern geschafft hat und dort durchaus schon als feste Kadergröße betrachtet werden kann.

Der Blick auf die Spielanteile verrät allerdings, dass die Situation durchaus nicht unkompliziert ist für den vielseitig einsetzbaren Techniker, der sowohl hinten links als auch in der Mittelfeld-Zentrale agieren kann. Zweimal durfte er von Beginn an ran, das allerdings ausschließlich im DFB-Pokal. In der Champions League setzte ihn Thomas Tuchel bislang gar nicht ein, in der Bundesliga sind es zusammengerechnet 51 Spielminuten, die auf Krätzigs Konto stehen.

Leihe ein Thema?

Fast automatisch stellt sich da die Frage, wie eine kontinuierliche Weiterentwicklung gewährleistet werden kann. Eine Leihe zu einem anderen Klub wäre da eine mögliche Option. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ stellt Krätzig klar: „Wenn Bayern mich in der Rückrunde weiterhin braucht, stehe ich beim Trainingsauftakt um sieben Uhr morgens vor der Tür.“

Im Endeffekt überlässt es der U20-Nationalspieler also den Bayern, wie es weitergeht. Schließlich ist das Personal beim Rekordmeister bekanntermaßen knapp. Noch weiter sollte die Kadergröße eigentlich nicht reduziert werden. Krätzig stellt klar: „Sollte sich etwas ändern und meine Aussichten auf Spielzeiten sinken, könnte auch eine Leihe Sinn machen. Aber daran denke ich im Moment nicht. Der Fokus liegt auf Entwicklung und Spielzeit.“

Es bleibt also abzuwarten, inwieweit es dem FC Bayern gelingt, den Kader aufzustocken. Womöglich öffnet sich dann eine Tür für Krätzig, der sich dringend regelmäßig auf Bundesliga-Niveau beweisen muss, um sein Potenzial entfalten zu können. Einige Klubs werden sicherlich schon ein Auge auf die Situation geworfen haben.