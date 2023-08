Die FT-Topelf des 2. Spieltags

Spieler des Spieltags: Robin Gosens

Union hat offenbar endgültig das Verlieren verlernt. 69 Minuten spielten die Berliner auswärts bei Darmstadt 98 in Unterzahl, dennoch steht unterm Strich ein 4:1-Sieg. Bester Spieler auf dem Platz war Robin Gosens, der doppelt traf. Es war ein bärenstarkes Startelf-Debüt des deutschen Nationalspielers, der mit Blick auf die Heim-EM auch ein Zeichen in Richtung Bundestrainer Hansi Flick sendete – der am Böllenfalltor auf der Tribüne saß.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

RB Leipzig - VfB Stuttgart 5:1

SC Freiburg - Werder Bremen 1:0

1.FC Köln - VfL Wolfsburg 1:2

VfL Bochum - BVB 1:1

Heidenheim - Hoffenheim 2:3

Darmstadt 98 - Union Berlin 1:4

M‘gladbach - Leverkusen 0:3

Mainz 05 - Eintracht 1:1

FC Bayern - FC Augsburg 3:1

