Beifus zum KSC

Marcel Beifus wechselt vom FC St. Pauli zum Karlsruher SC. Beim KSC wird er mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet. Eine Ablöse wird nicht fällig, da sein Vertrag in Hamburg ausläuft. Der 20-jährige Innenverteidiger kam in der abgelaufenen Saison bei St. Pauli auf neun Einsätze.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trainer Christian Eichner erklärt: „Mit Marcel Beifus haben wir einen Neuzugang in der Innenverteidigung, der trotz seines jungen Alters schon einiges an Erfahrung in der Liga bei St. Pauli sammeln konnte. Er hat uns signalisiert, dass er den Konkurrenzkampf auf dieser Position bei uns annehmen möchte. Deshalb sind wir als Trainerteam sehr froh darüber, dass sich Marcel für uns entschieden hat. Wir werden seine Entwicklung beim KSC weiter fördern. Fußballerisch bringt er ein sehr interessantes Gesamtpaket mit.“

Lese-Tipp

Augsburg: Platzt der Breithaupt-Deal?