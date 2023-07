ManCity: Mega-Vertrag für Aké

Nathan Aké darf sich über die Ausdehnung seines bis 2025 gültigen Vertrags bei Manchester City freuen. Wie der niederländische ‚Telegraaf‘ berichtet, soll der Innenverteidiger bei den Citizens mit einem „Mega-Vertrag“ ausgestattet werden. Aktuell streicht der 28-Jährige rund acht Millionen Euro im Jahr ein. Das Salär soll nach dem Triple-Gewinn deutlich angehoben werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge wird Aké noch vor Virgil van Dijk zum bestbezahlten Niederländer der Premier League. Seit 2020 schnürt Aké die Schuhe in Manchester. Die Skyblues überwiesen damals rund 45 Millionen Euro an den AFC Bournemouth. Seitdem bestritt der Linksfuß 81 Pflichtspiele für das Team von Pep Guardiola. Auch in der abgelaufenen Saison zählte Aké zum Stammpersonal.

Lese-Tipp

Gegen Bayern: City verzichtet auf Walker